Джикия об уходе Воробьева из «Локомотива»: «Потеря перед началом чемпионата»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия рассказал, как уход нападающего Дмитрия Воробьева повлиял на команду перед началом сезона-2026/27.

18 июля «быки» объявили о подписании контракта с 28-летним Воробьевым до конца июня 2030 года.

«Дима — хороший нападающий, не буду скрывать. Это потеря перед началом чемпионата, будем справляться с этим внутри команды. Здоровья ему и удачи. Комличенко травмирован, ему тоже пожелаем крепкого здоровья», — сказал Джикия «СЭ».

Воробьев выступал за «Локомотив» с июля 2024 года. Форвард провел за железнодорожников 73 матча, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.

(Давид Петросян)