«Рубин» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Краснодар» сыграют в 20-м туре РПЛ в воскресенье, 8 марта. Матч в Казани на «Ак Барс Арена» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи казанцев и «быков».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Краснодар» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Рубин» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.45 мск, за 15 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

«Рубин» в 19 турах чемпионата России набрал 23 очка и занимал девятое место, у «Краснодара» — 43 очка и первая строчка в таблице.