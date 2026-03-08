«Оренбург» — «Зенит»: Мостовой не забил пенальти в добавленное время

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

11-метровый был назначен в добавленное время после того, как защитник оренбуржцев Фахд Муфи сфолил на Данииле Кондакове из «Зенита». Муфи также получил за свои действия желтую карточку.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.