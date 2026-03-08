«Зенит» на выезде уступил «Оренбургу», питерцы не реализовали два пенальти

«Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России — 1:2.

На 12-й минуте с передачи Джона Джона Александр Соболев вывел сине-бело-голубых вперед. На 62-й минуте Эмил Ценов сравнял счет, а на 86-й Евгений Болотов забил второй гол оренбуржцев.

Питерцы не реализовали два пенальти в этой игре: на 9-й минуте с 11-метровой отметки не забил Густаво Мантуан, а в добавленное время — Андрей Мостовой.

«Зенит» проиграл в РПЛ впервые с августа. Команда с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю позицию, выйдя из зоны вылета.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

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