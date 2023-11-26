Видеотрансляция игры РПЛ «Рубин» — «Факел» начнется в 16.25 мск на «Матч Премьер»

«Рубин» в Казани в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу сыграет с воронежским «Факелом» 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Рубин» — «Факел» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.25 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Факел» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Рубин» тренера Рашида Рахимова находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 баллами. «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-м месте с 19 очками.

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