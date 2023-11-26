В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Лукаса Веры.

«На данный момент мы никаких переговоров не ведем. До этого были устные. «Локомотив» потерял интерес? Лучше спросить у них. На данный момент никаких продвижений нет», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года.