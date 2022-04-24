«Сегодня доставим ему много проблем!» Ребров обратился к Песьякову перед матчем «Ростов» — «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров вспомнил о совместной игре с голкипером Сергеем Песьяковым, который сейчас выступает за «Ростов».

24 апреля «Спартак» сыграет против «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 16.30 мск.

«Валерий Георгиевич и «Ростов» всегда были непростым орешком для нас. Тем более не надо забывать: в воротах ростовчан сегодня сыграет мой хороший друг и коллега Серега Песьяков, которого все вы помните по выступлениям за нашу команду. Конкурировать с ним за место в воротах «Спартака» всегда было интересно. Открытый, честный, веселый и трудолюбивый мужчина. Надеюсь, сегодня доставим ему много проблем!» — написал Ребров своем Telegram-канале.

Ребров и Песьяков вместе играли за «Спартак» с 2011-го по 2017 год.