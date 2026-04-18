«Рубин» — «Акрон»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.00 мск

«Рубин» и «Акрон» сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 24 туров премьер-лиги «Рубин» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате России.

В 24-м туре РПЛ команда из Татарстана сыграла вничью с «Оренбургом» — 0:0. Клуб из Тольятти в своем последнем матче премьер-лиги проиграл «Динамо» со счетом 2:3.

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