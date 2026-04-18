«Крылья Советов» — ЦСКА: Кисляк сравнял счет на 75-й минуте

ЦСКА сравнял счет в матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:1.

На 75-й минуте отличился Матвей Кисляк. Для 20-летнего футболиста это шестой гол в РПЛ сезона-2025/26.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.