Рубашко объяснил удаление главного тренера Точилина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» высказался о моменте с удалением главного тренера клуба Александра Точилина.

«Удаление Точилина? Да, он выскочил. Это эмоции, была реакция на определенный момент. Бывает. Я думаю, что это уже похоже на то «Сочи». Мы можем играть в хороший футбол. Чем больше будет таких матчей, тем больше станут любить футбол. Нам еще надо поработать, чтобы пенальти забивать. Спасибо нашим болельщикам. И ребята отдались полностью. Молодцы!» — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин был удален с поля за «выход на поле для вмешательства в игру, в действия официального лица матча (судьи матча)»