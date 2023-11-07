В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Нобоа

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии полузащитника клуба Кристиана Нобоа.

«Почему не сыграл Нобоа? У него было небольшое микроповреждение. Он восстановился. Но лучше задать вопрос тренеру», — сказал Рубашко «СЭ».

В сезоне-2023/24 Нобоа забил 3 гола в 10 матчах за «Сочи» во всех турнирах.