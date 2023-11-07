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Сегодня, 09:55

Гладилин считает, что ЦСКА получит медали РПЛ, если станет стабильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» заявил, что армейский клуб имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в группе лидеров.

«У ЦСКА удачно сложился второй тайм, они великолепно забили два мяча и победили. Не думаю, что «Пари НН» их забоялся. Для них и так текущее положение в турнирной таблице является очень хорошим. Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится. Но пока в этом уверенности у меня нет, не хватает им стабильности», — приводит слова Гладилина «Газете.Ru».

После 14 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/06/21654127.shtml?updated
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Спартак

 11 1 3
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