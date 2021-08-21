В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне красно-белые дважды обыграли туляков со счетом 2:1. По итогам четырех туров у «Арсенала» всего одна победа и 3 очка, у «Спартака» — 6 баллов.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.