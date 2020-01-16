РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РПЛ решила расширить состав до 18 клубов

17:31
РПЛ решила расширить состав до 18 клубов. Фото Виталий Тимкив
РПЛ решила расширить состав до 18 клубов. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что большинство представителей футбольных клубов на заседании общего собрания РПЛ выступило за увеличение числа команд чемпионата страны с 16 до 18.

— Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивности и зрелищность должна быть больше. Рассматривали различные варианты и в ходе нескольких опросов определен ряд вариантов, которые могут это реализовать.

Большинством принят вариант с «гладким» чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд. С какого сезона будет введен? Решим на следующем собрании после совещания с РФС. Надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1980
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
33
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: проект расширения лиги
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир