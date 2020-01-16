РПЛ решила расширить состав до 18 клубов

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что большинство представителей футбольных клубов на заседании общего собрания РПЛ выступило за увеличение числа команд чемпионата страны с 16 до 18.

— Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивности и зрелищность должна быть больше. Рассматривали различные варианты и в ходе нескольких опросов определен ряд вариантов, которые могут это реализовать.

Большинством принят вариант с «гладким» чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд. С какого сезона будет введен? Решим на следующем собрании после совещания с РФС. Надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ. (Евгений Белоусов)