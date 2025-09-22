РПЛ, результаты 9-го тура: ЦСКА победил «Сочи», «Краснодар» уступил «Зениту» и другие матчи

Матчи 9-го тура чемпионата России

В субботу, 20 сентября, прошли три матча: «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:2), «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью (2:2), «Динамо» Мх сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1).

В воскресенье, 21 сентября, состоялись четыре матча: «Оренбург» проиграл «Динамо» (1:3), «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1), «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0), «Краснодар» уступил «Зениту» (0:2).

В понедельник, 22 сентября, ЦСКА победил «Сочи» (3:1).

20 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 14:30. Мордовия Арена (Саранск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 16:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

21 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 14:30. Лукойл Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

22 сентября, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

22 сентября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)

Турнирная таблица чемпионата России //

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