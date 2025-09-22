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РПЛ, результаты 9-го тура: ЦСКА победил «Сочи», «Краснодар» уступил «Зениту» и другие матчи

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 9-го тура чемпионата России

В субботу, 20 сентября, прошли три матча: «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:2), «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью (2:2), «Динамо» Мх сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1).

В воскресенье, 21 сентября, состоялись четыре матча: «Оренбург» проиграл «Динамо» (1:3), «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1), «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0), «Краснодар» уступил «Зениту» (0:2).

В понедельник, 22 сентября, ЦСКА победил «Сочи» (3:1).

20 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
20 сентября 2025, 14:30. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
1:2
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
20 сентября 2025, 16:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:2
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
20 сентября 2025, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:1
Локомотив

21 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
21 сентября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
21 сентября 2025, 14:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
21 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
21 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:2
Зенит

22 сентября, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
22 сентября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:3
ЦСКА

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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ЦСКА сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка: таблица РПЛ после 9-го тура

Министр спорта РФ Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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