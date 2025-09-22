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Министр спорта РФ Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и президент РПЛ Александр Алаев.
Фото Пресс-служба Министерства спорта РФ

Министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым.

«В Минспорте провел рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги Александром Алаевым. Главная тема — развитие лиги и привлечение молодых российских игроков», — написал Дегтярев в своём Telegram-канале.

Также министр спорта сообщил, что обсудил с Алаевым тему посещаемости матчей. Дегтярев отметил, что лига вернулась к доковидным показателям.

«С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей — это более 20 процентов прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события», — заявил Дегтярев.

В понедельник, 22 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что Михаил Дегтярев в ближайшее время проведет встречу с представителями клубов и РФС. Ранее министр спорта объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в премьер-лиге будет ужесточен. Ожидается, что команды смогут заявлять на сезон не более 10 иностранцев, при этом на поле смогут находиться не более 5 из них.

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
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РПЛ
Александр Алаев
Михаил Дегтярев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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