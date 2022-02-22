Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:39

РПЛ провела первый этап тендера по определению официального букмекера

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская ремьер-лига провела первый этап тендера по определению генерального спонсора — официального букмекера на ближайшие четыре сезона, с 2022/23-го по 2025/26-й включительно.

По итогам первого этапа были определены финалисты, которые примут участие во втором этапе. Результаты тендера будут оглашены в начале марта.

Победитель получит эксклюзивное право на размещение рекламы в формате «360», которое включает в себя спонсорскую рекламу во время прямых трансляций матчей и повторов на ТВ, в цифровой среде, рекламу в местах проведения матчей на различных поверхностях.

К участию в конкурсной процедуре были приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27713.html
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Шамиль Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой
Глава российских судей Мелу Перейра полетит в Хорватию, Левников — в Испанию
«Настоящий инфобашкир. Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу». Зарема Салихова — об интервью Газизова
«Локомотив» договорился о трансфере шведского полузащитника Сведберга
«Пришло время выйти из зоны комфорта». Васин — об уходе из ЦСКА в «Кайрат»
Что нужно знать о налоге на иностранцев: РФС ориентируется на Европу, сильнее всех пострадает «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава российских судей Мелу Перейра полетит в Хорватию, Левников — в Испанию

«Спартак» объявил об уходе руководителя системы физподготовки Чепзановича
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости