РПЛ провела первый этап тендера по определению официального букмекера

Российская ремьер-лига провела первый этап тендера по определению генерального спонсора — официального букмекера на ближайшие четыре сезона, с 2022/23-го по 2025/26-й включительно.

По итогам первого этапа были определены финалисты, которые примут участие во втором этапе. Результаты тендера будут оглашены в начале марта.

Победитель получит эксклюзивное право на размещение рекламы в формате «360», которое включает в себя спонсорскую рекламу во время прямых трансляций матчей и повторов на ТВ, в цифровой среде, рекламу в местах проведения матчей на различных поверхностях.

К участию в конкурсной процедуре были приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России.