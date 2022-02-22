Глава российских судей Мелу Перейра полетит в Хорватию, Левников — в Испанию

Глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра назначен инспектором ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» З — «Севилья», который пройдет 24 февраля в Загребе.

Он оценит работу бригады французских судей во главе с Франсуа Летексье.

А член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников полетит в Испанию, где в тот же день и в том же турнире «Реал Сосьедад» сыграет с «Лейпцигом». Он даст оценку судейству английской бригады, которую возглавил Энтони Тэйлор.