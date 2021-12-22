Хачатурянц: «Какой дефицит бюджета? Все клубы довольны»
Хачатурянц рассказал о заключительном заседании клубов РПЛ в 2021 году
14:45
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о заключительном заседании клубов лиги в 2021 году.
«Прошло собрание клубов. Вся повестка дня будет отражена в пресс-релизе. По всем решениям мы получили одобрение. В релизе вы увидите окончательную версию. Всех поздравляю с Новым годом.
Какой дефицит бюджета? Все увидите в пресс-релизе. Все клубы довольны», — сказал он.
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что в среду, 22 декабря, представители клубов лиги обсудят распределение доходов в сезоне-2021/22.
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