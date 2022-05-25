Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:00

РПЛ, переходный турнир: «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Химок» празднуют забитый мяч.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сегодня, 25 мая, состоятся первые матчи переходного турнира за место в Тинькофф чемпионате России в сезоне-2022/23.

25 мая, среда

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Химки
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Уфа

За ходом обеих игр можно следить на сайте «СЭ», а также смотреть в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.

РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Булыкин рассказал, как увеличение лимита на легионеров в РПЛ повлияет на зарплаты российских футболистов
Тренер Владимир Ивич отказался отвечать на вопрос, поступало ему предложение от ЦСКА
«Когда говорят, что Дженифер Энистон не очень, меня трясет!» Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах
Внесены изменения в лимит на легионеров в российском футболе
Белочка на поле, судейский цирк, зенитовец в тумане и снегопад вернулся в Москву: яркие моменты сезона РПЛ
Широков — о возможной смене тренера в ЦСКА: «Руководству виднее»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Газизов — о стыках с «Оренбургом»: «Против нас будет играть самая крепкая и сильная команда ФНЛ»
Арбитр назначен на стык «Химок» после проверки на детекторе лжи. В России нет других судей?
Бригады Москалева и Безбородова будут работать на первых стыках за право сыграть в следующем сезоне РПЛ
«Пять лет жизни ушло, просили у доктора валидол...» Спасение «Торпедо», провал «Оренбурга»
Кандалинцев: «СКА-Хабаровск» в последнем туре ФНЛ берег силы на стыковые матчи»
РФС утвердил расписание стыковых матчей «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзов не входит в планы «Химок». Игрок не полетел на стыковой матч против «СКА-Хабаровска»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости