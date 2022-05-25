РПЛ, переходный турнир: «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»

Сегодня, 25 мая, состоятся первые матчи переходного турнира за место в Тинькофф чемпионате России в сезоне-2022/23.

25 мая, среда

За ходом обеих игр можно следить на сайте «СЭ», а также смотреть в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.