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Аленичев: «Мне кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли. Не в его пользу»

Аленичев считает, что в «Спартаке» уже решили уволить Ваноли
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нынешнего наставника московского клуба Паоло Ваноли перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Мне кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли, — приводит слова Аленичива Sport24. — Не в его пользу. Игра в весенней части все показала. Мне непонятно, во что играет команда и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если тренера оставят, то игра преобразится».

По мнению тренера, «Спартак» провалил прошедший сезон.

«Сезон однозначно провален. Тем более в год столетия такую игру видеть больно. Рассчитывали на место в двойке, а получили десятое место. Да, болельщикам победа в финале немного поднимет настроение, но она никак не скрасит сезон. Тем более эту победу нужно еще добыть. Для «Динамо» это тоже будет важнейшая игра — они не выигрывали кубков с 95-го года, а чемпионскую гонку с «Зенитом» не выдержали», — сказал он.

По итогам Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2021/22 московский клуб набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-24-final-kubka-rossii-spartak-dinamo-kogda-i-vo-skolko-alenichev-pro-spartak-trener-spartaka-vanoli-bkr22
Дмитрий Аленичев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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