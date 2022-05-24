Мирзов не входит в планы «Химок». Игрок не полетел на стыковой матч против «СКА-Хабаровска»

«Химки» могут избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова из-за недопонимания игрока с главным тренером клуба Сергеем Юраном.

«Сергей Юран не видит Мирзова в основном составе, игроку, безусловно, это не нравится. Итоговое решение — расставаться с ним или нет — будет приятно после стыковых матчей. На данный момент клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним. Мирзов не полетел в Хабаровск», — рассказал источник «РБ Спорт».

Ранее «Химки» подписали контракт с 28-летним экс-футболистом «Спартака» до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Мирзов провел 24 матча в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Первый стыковой матч за участие в следующем сезоне РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» пройдет завтра 25 мая. Начало — в 12.30 мск.