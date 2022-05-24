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Мирзов не входит в планы «Химок». Игрок не полетел на стыковой матч против «СКА-Хабаровска»

«Химки» могут избавиться от Мирзова
Читать «СЭ» в

«Химки» могут избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова из-за недопонимания игрока с главным тренером клуба Сергеем Юраном.

«Сергей Юран не видит Мирзова в основном составе, игроку, безусловно, это не нравится. Итоговое решение — расставаться с ним или нет — будет приятно после стыковых матчей. На данный момент клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним. Мирзов не полетел в Хабаровск», — рассказал источник «РБ Спорт».

Ранее «Химки» подписали контракт с 28-летним экс-футболистом «Спартака» до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Мирзов провел 24 матча в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Первый стыковой матч за участие в следующем сезоне РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» пройдет завтра 25 мая. Начало — в 12.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-rassmatrivayut-vozmozhnost-rasstat-sya-s-mirzovy-m-igrok-ne-poletel-v-habarovsk/
Резиуан Мирзов
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
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