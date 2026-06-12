ЦСКА проведет благотворительный турнир «Кубок Евгения Алдонина»

ЦСКА объявил о том, что проведет благотворительный турнир «Кубок Евгения Алдонина-2026».

Часть собранных средств направят на лечение и реабилитацию бывшего хавбека армейцев Евгения Алдонина. В ноябре 2025-го стало известно, что у 46-летнего полузащитника выявили рак желудка, экс-футболист проходит лечение в Германии.

Турнир пройдет 27 июня на стадионе «Медведково» в Москве.