РПЛ обсуждает с «Ахматом» и ЦСКА возможность переноса матча 27-го тура

РПЛ обсуждает с «Ахматом» и ЦСКА возможность переноса матча 27-го тура между командами с 1 мая на 30 апреля. Об этом сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что грозненцы обратились в РПЛ с ЦСКА с просьбой перенести матч с армейцами из-за окончания Рамадана.

О принятых решениях будет объявлено дополнительно, добавили в пресс-службе РПЛ.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — восьмой и 32 балла.