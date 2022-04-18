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РПЛ обсуждает с «Ахматом» и ЦСКА возможность переноса матча 27-го тура

Артем Бухаев
Корреспондент
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РПЛ обсуждает с «Ахматом» и ЦСКА возможность переноса матча 27-го тура между командами с 1 мая на 30 апреля. Об этом сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что грозненцы обратились в РПЛ с ЦСКА с просьбой перенести матч с армейцами из-за окончания Рамадана.

О принятых решениях будет объявлено дополнительно, добавили в пресс-службе РПЛ.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — восьмой и 32 балла.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
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11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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14
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15
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