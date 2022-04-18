Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории московского клуба.
На первом месте в списке расположился нападающий Никита Симонян. На втором месте полузащитник Игорь Нетто, на третьем — Федор Черенков.
Четвертую позицию в топ-10 Реброва занял полузащитник Илья Цымбаларь, пятую — вратарь Ринат Дасаев.
На шестом месте форвард «Спартака» Сергей Родионов, который сейчас занимает должность президента академии клуба.
Седьмую позицию занимает защитник Сергей Горлукович, восьмую — полузащитник Егор Титов. На девятом месте Валерий Карпин, который на данный момент возглавляет сборную России и «Ростов».
На 10-м месте в топе Реброва оказался полузащитник Алекс Крал, который на правах аренды играет за «Вест Хэм». Также на это же место специалист поставил Квинси Промеса и назвал этих игроков «лучшими иностранцами в истории клуба».
Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.
После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0