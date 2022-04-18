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Сегодня, 16:50

Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории московского клуба.

На первом месте в списке расположился нападающий Никита Симонян. На втором месте полузащитник Игорь Нетто, на третьем — Федор Черенков.

Четвертую позицию в топ-10 Реброва занял полузащитник Илья Цымбаларь, пятую — вратарь Ринат Дасаев.

На шестом месте форвард «Спартака» Сергей Родионов, который сейчас занимает должность президента академии клуба.

Седьмую позицию занимает защитник Сергей Горлукович, восьмую — полузащитник Егор Титов. На девятом месте Валерий Карпин, который на данный момент возглавляет сборную России и «Ростов».

На 10-м месте в топе Реброва оказался полузащитник Алекс Крал, который на правах аренды играет за «Вест Хэм». Также на это же место специалист поставил Квинси Промеса и назвал этих игроков «лучшими иностранцами в истории клуба».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Источник: https://t.me/koordinator32/82

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
4
3
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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 - : -
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