Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров назвал топ-10 футболистов в истории московского клуба.

На первом месте в списке расположился нападающий Никита Симонян. На втором месте полузащитник Игорь Нетто, на третьем — Федор Черенков.

Четвертую позицию в топ-10 Реброва занял полузащитник Илья Цымбаларь, пятую — вратарь Ринат Дасаев.

На шестом месте форвард «Спартака» Сергей Родионов, который сейчас занимает должность президента академии клуба.

Седьмую позицию занимает защитник Сергей Горлукович, восьмую — полузащитник Егор Титов. На девятом месте Валерий Карпин, который на данный момент возглавляет сборную России и «Ростов».

На 10-м месте в топе Реброва оказался полузащитник Алекс Крал, который на правах аренды играет за «Вест Хэм». Также на это же место специалист поставил Квинси Промеса и назвал этих игроков «лучшими иностранцами в истории клуба».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.