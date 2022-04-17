В пресс-службе «Ахмата» рассказали «СЭ» об обращении клуба в РПЛ для переноса матча с ЦСКА.

«В связи с празднованием окончания месяца Рамадан мы обратились в РПЛ и ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура на 30 апреля. В ЦСКА с пониманием относятся и готовы сыграть 30 апреля. На следующей неделе ждем решения лиги, надеемся на понимание», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» для «СЭ».

В воскресенье, 17 апреля, появилась информация, что «Ахмат» обратился с этой просьбой к ЦСКА.

Матч 27-го тура между командами запланирован на 1 мая. Встреча должна пройти на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 баллами располагается на восьмой позиции.