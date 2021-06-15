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Первое дерби ЦСКА — «Спартак» в новом сезоне пройдет в сентябре

14:10
Первое дерби ЦСКА — «Спартак» в новом сезоне пройдет в сентябре. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Первое дерби ЦСКА — «Спартак» в новом сезоне пройдет в сентябре. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 15 июня, Тинькофф РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.

Первое московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в 8-м туре, который будет проведен с 17 по 20 сентября. Ответная встреча — в 19-м туре, матчи которого пройдут с 25 по 28 февраля 2022 года.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 12-м туре (22-25 октября) и в 29-м туре (13-16 мая 2022 года).

«Локомотив» и «Спартак» проведут очные противостояния в 14-м (5-7 ноября) и 23-м (1-4 апреля 2022 года) турах.

Полный календарь РПЛ на сезон-2021/22 можно посмотреть здесь

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