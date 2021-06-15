В «Спартаке» удовлетворены проектом календаря РПЛ на сезон-2021/22

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» расписание календаря Тинькофф РПЛ на сезон-2021/22.

«Клуб удовлетворен проектом календаря. Его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер, приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 15 июня, РПЛ на своем официальном сайте опубликовала полный календарь на предстоящий сезон.

«Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре. Игра намечена на 23-26 июля.