Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно расписание первого тура Тинькофф РПЛ сезона 2021/22

13:58
РПЛ. Фото Федор Успенский., «СЭ»
РПЛ. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Теги:

На сайте Тинькофф РПЛ представлено расписание первого тура чемпионата России сезона-2021/22. Матчи пройдут с 23 по 26 июля.

В эти дни сыграют следующие пары:

«Ростов» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Ахмат»

ЦСКА — «Уфа»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Рубин» — «Спартак»

«Нижний Новгород» — «Сочи

«Урал» — «Краснодар»

«Химки» — «Зенит»

Центральной встречей станет противостояние «Рубина» и «Спартака».

Полное расписание РПЛ на сезон-2021/22.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26718.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Эриксен показал фото из больницы и обратился к болельщикам
Появилось видео полного конфликта Бузовой и Губерниева во время эфира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы