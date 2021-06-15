Стало известно расписание первого тура Тинькофф РПЛ сезона 2021/22
13:58
На сайте Тинькофф РПЛ представлено расписание первого тура чемпионата России сезона-2021/22. Матчи пройдут с 23 по 26 июля.
В эти дни сыграют следующие пары:
«Ростов» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Уфа»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Рубин» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Сочи
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Зенит»
Центральной встречей станет противостояние «Рубина» и «Спартака».
Дополнительная информация:
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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