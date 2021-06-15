Стало известно расписание первого тура Тинькофф РПЛ сезона 2021/22

На сайте Тинькофф РПЛ представлено расписание первого тура чемпионата России сезона-2021/22. Матчи пройдут с 23 по 26 июля.

В эти дни сыграют следующие пары:

«Ростов» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Ахмат»

ЦСКА — «Уфа»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Рубин» — «Спартак»

«Нижний Новгород» — «Сочи

«Урал» — «Краснодар»

«Химки» — «Зенит»

Центральной встречей станет противостояние «Рубина» и «Спартака».

Полное расписание РПЛ на сезон-2021/22.