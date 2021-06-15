РПЛ представила календарь чемпионата на сезон-2021/22
Пресс-служба Тинькофф РПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание календаря премьер-лиги на сезон-2021/22.
Первый тур нового чемпионата пройдет ориентировочно с 23 по 26 июля. Центральной встречей станет противостояние «Рубина» и «Спартака». Последний тур будет сыгран 21 мая.
Даты матчей Бетсити-Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.
Расписание матчей Тинькофф РПЛ в сезоне 2021/22.
Олимп-Суперкубок России-2021
17 июля
«Зенит» — «Локомотив»
22 июля — первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций
1-й тур
23-26 июля
«Ростов» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Уфа»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Рубин» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Сочи»
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Зенит»
29 июля — ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций
2-й тур
30 июля — 2 августа
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Химки»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
«Арсенал» — «Рубин»
«Уфа» — «Динамо»
«Урал» — «Нижний Новгород»
3-4 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
5 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
3-й тур
6-9 августа
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — ЦСКА
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Локомотив»
«Химки» — «Ростов»
10 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
12 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
4-й тур
13-16 августа
«Спартак» — «Урал»
«Ростов» — ЦСКА
«Краснодар» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Динамо»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» — «Уфа»
17-18 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций
5-й тур
20-23 августа
«Крылья Советов» — «Сочи»
ЦСКА — «Ахмат»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Ростов»
«Уфа» — «Зенит»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — «Рубин»
24-25 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций
1-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России
6-й тур
27-29 августа
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Сочи»
«Краснодар» — «Рубин»
«Динамо» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Арсенал»
«Уфа» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Ростов»
«Химки» — «Нижний Новгород»
30 августа — 8 сентября — матчи сборных
7-й тур
10-13 сентября
«Зенит» — «Ахмат»
«Спартак» — «Химки»
«Ростов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Уфа»
«Рубин» — «Урал»
«Арсенал» — ЦСКА
14-15 сентября — 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов
16 сентября — 1-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
8-й тур
17-20 сентября
«Крылья Советов» — «Ростов»
ЦСКА — «Спартак»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Сочи» — «Динамо»
«Рубин» — «Зенит»
«Нижний Новгород» — «Арсенал»
«Уфа» — «Химки»
«Урал» — «Локомотив»
2-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России
9-й тур
24-27 сентября
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Уфа»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Сочи»
«Динамо» — «Рубин»
«Нижний Новгород» — ЦСКА
«Урал» — «Арсенал»
«Химки» — «Локомотив»
28-29 сентября — 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
30 сентября — 2-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
10-й тур
1-3 октября
«Зенит» — «Сочи»
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Спартак»
«Рубин» — «Нижний Новгород»
«Арсенал» — «Химки»
«Уфа» — «Урал»
4-12 октября — матчи сборных
11-й тур
15-18 октября
«Спартак» — «Динамо»
«Краснодар» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Зенит»
«Урал» — ЦСКА
«Химки» — «Ахмат»
19-20 октября — 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов
21 октября — 3-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
12-й тур
22-25 октября
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Арсенал»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Химки»
«Локомотив» — «Сочи»
«Ахмат» — «Урал»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Уфа» — «Рубин»
3-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России
13-й тур
29 октября — 1 ноября
«Зенит» — «Динамо»
«Спартак» — «Ростов»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Рубин» — ЦСКА
«Арсенал» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Локомотив»
«Уфа» — «Ахмат»
«Химки» — «Урал»
2-3 ноября — 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов
4 ноября — 4-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
14-й тур
5-7 ноября
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Химки»
«Динамо» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — ЦСКА
«Арсенал» — «Уфа»
«Урал» — «Зенит»
8-16 ноября — матчи сборных
15-й тур
19-22 ноября
«Зенит» — «Нижний Новгород»
«Ростов» — «Уфа»
«Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Урал»
ЦСКА — «Химки»
«Динамо» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Сочи» — «Рубин»
23-24 ноября — 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов
25 ноября — 5-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
16-й тур
26-29 ноября
ЦСКА — «Зенит»
«Ахмат» — «Ростов»
«Рубин» — «Динамо»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Спартак»
«Урал» — «Сочи»
«Химки» — «Краснодар»
17-й тур
3-6 декабря
«Зенит» — «Ростов»
«Спартак» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Уфа»
«Локомотив» — «Урал»
«Сочи» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Рубин»
«Химки» — «Арсенал»
7-8 декабря — 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов
9 декабря — 6-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
18-й тур
10-13 декабря
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — «Нижний Новгород»
«Крылья Советов» — «Рубин»
ЦСКА — «Арсенал»
«Динамо» — «Зенит»
«Локомотив» — «Уфа»
«Ахмат» — «Химки»
«Сочи» — «Спартак»
Пауза в сезоне
15-16 февраля — первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
17 февраля — первые стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
22-23 февраля — первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля — ответные стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
19-й тур
25-28 февраля
«Зенит» — «Рубин»
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Уфа»
«Сочи» — «Арсенал»
«Нижний Новгород» — «Урал»
«Химки» — «Динамо»
1/8 финала Бетсити-Кубка России
20-й тур
4-7 марта
«Зенит» — «Уфа»
«Ростов» — «Сочи»
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Арсенал»
ЦСКА — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Спартак»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — «Рубин»
8-9 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
10 марта — первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
21-й тур
11-14 марта
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Локомотив» — ЦСКА
«Рубин» — «Ростов»
«Арсенал» — «Динамо»
«Уфа» — «Нижний Новгород»
«Урал» — «Ахмат»
«Химки» — «Сочи»
15-16 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
17 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
22-й тур
18-20 марта
«Зенит» — «Арсенал»
ЦСКА — «Рубин»
«Динамо» — «Ростов»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» — «Спартак»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Химки»
21-29 марта — матчи сборных
23-й тур
1-4 апреля
«Ростов» — «Нижний Новгород»
«Краснодар» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Уфа»
ЦСКА — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»
«Сочи» — «Зенит»
«Рубин» — «Химки»
«Арсенал» — «Ахмат»
5-6 апреля — первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
7 апреля — первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций
24-й тур
8-11 апреля
«Спартак» — «Арсенал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Зенит»
«Рубин» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Динамо»
«Уфа» — «Сочи»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Химки» — ЦСКА
12-13 апреля — ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
14 апреля — ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций
25-й тур
15-18 апреля
«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ростов»
«Нижний Новгород» — «Химки»
«Уфа» — ЦСКА
1/4 финала Бетсити-Кубка России
26-й тур
22-25 апреля
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Зенит»
ЦСКА — «Динамо»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Арсенал»
«Урал» — «Уфа»
«Химки» — «Крылья Советов»
26-27 апреля — первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
28 апреля — первые матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций
27-й тур
29 апреля — 2 мая
«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Урал»
«Ахмат» — ЦСКА
«Рубин» — «Сочи»
«Арсенал» — «Нижний Новгород»
«Химки» — «Уфа»
3-4 мая — ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
5 мая — ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций
28-й тур
6-9 мая
«Зенит» — «Химки»
«Крылья Советов» — «Динамо»
ЦСКА — «Сочи»
«Локомотив» — «Рубин»
«Арсенал» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Ахмат»
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Спартак»
1/2 финала Бетсити-Кубка России
29-й тур
13-16 мая
«Спартак» — «Зенит»
«Ростов» — «Химки»
«Краснодар» — ЦСКА
«Локомотив» — «Динамо»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Нижний Новгород»
«Уфа» — «Арсенал»
«Урал» — «Рубин»
18 мая — финал Лиги Европы
30-й тур
21 мая
«Краснодар» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Сочи»
«Рубин» — «Уфа»
«Арсенал» — «Урал»
«Нижний Новгород» — «Зенит»
«Химки» — «Спартак»
25 мая — финал Лиги конференций
28 мая — финал Лиги чемпионов
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