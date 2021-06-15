РПЛ представила календарь чемпионата на сезон-2021/22

Пресс-служба Тинькофф РПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание календаря премьер-лиги на сезон-2021/22.

Первый тур нового чемпионата пройдет ориентировочно с 23 по 26 июля. Центральной встречей станет противостояние «Рубина» и «Спартака». Последний тур будет сыгран 21 мая.

Даты матчей Бетсити-Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.

Расписание матчей Тинькофф РПЛ в сезоне 2021/22.

Олимп-Суперкубок России-2021

17 июля

«Зенит» — «Локомотив»

22 июля — первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций

1-й тур

23-26 июля

«Ростов» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Ахмат»

ЦСКА — «Уфа»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Рубин» — «Спартак»

«Нижний Новгород» — «Сочи»

«Урал» — «Краснодар»

«Химки» — «Зенит»

29 июля — ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций

2-й тур

30 июля — 2 августа

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Химки»

«Крылья Советов» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Ахмат» — «Сочи»

«Арсенал» — «Рубин»

«Уфа» — «Динамо»

«Урал» — «Нижний Новгород»

3-4 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

5 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

3-й тур

6-9 августа

«Зенит» — «Краснодар»

«Спартак» — «Нижний Новгород»

«Динамо» — ЦСКА

«Сочи» — «Урал»

«Рубин» — «Ахмат»

«Арсенал» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Локомотив»

«Химки» — «Ростов»

10 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

12 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

4-й тур

13-16 августа

«Спартак» — «Урал»

«Ростов» — ЦСКА

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Ахмат» — «Динамо»

«Сочи» — «Химки»

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» — «Уфа»

17-18 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций

5-й тур

20-23 августа

«Крылья Советов» — «Сочи»

ЦСКА — «Ахмат»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Спартак»

«Нижний Новгород» — «Ростов»

«Уфа» — «Зенит»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — «Рубин»

24-25 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций

1-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России

6-й тур

27-29 августа

«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Сочи»

«Краснодар» — «Рубин»

«Динамо» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Уфа» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Ростов»

«Химки» — «Нижний Новгород»

30 августа — 8 сентября — матчи сборных

7-й тур

10-13 сентября

«Зенит» — «Ахмат»

«Спартак» — «Химки»

«Ростов» — «Краснодар»

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Сочи» — «Уфа»

«Рубин» — «Урал»

«Арсенал» — ЦСКА

14-15 сентября — 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

16 сентября — 1-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

8-й тур

17-20 сентября

«Крылья Советов» — «Ростов»

ЦСКА — «Спартак»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Сочи» — «Динамо»

«Рубин» — «Зенит»

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

«Уфа» — «Химки»

«Урал» — «Локомотив»

2-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России

9-й тур

24-27 сентября

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Уфа»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Сочи»

«Динамо» — «Рубин»

«Нижний Новгород» — ЦСКА

«Урал» — «Арсенал»

«Химки» — «Локомотив»

28-29 сентября — 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

30 сентября — 2-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

10-й тур

1-3 октября

«Зенит» — «Сочи»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Ростов»

«Ахмат» — «Спартак»

«Рубин» — «Нижний Новгород»

«Арсенал» — «Химки»

«Уфа» — «Урал»

4-12 октября — матчи сборных

11-й тур

15-18 октября

«Спартак» — «Динамо»

«Краснодар» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

«Сочи» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Зенит»

«Урал» — ЦСКА

«Химки» — «Ахмат»

19-20 октября — 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов

21 октября — 3-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

12-й тур

22-25 октября

«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» — «Арсенал»

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Динамо» — «Химки»

«Локомотив» — «Сочи»

«Ахмат» — «Урал»

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Уфа» — «Рубин»

3-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России

13-й тур

29 октября — 1 ноября

«Зенит» — «Динамо»

«Спартак» — «Ростов»

«Краснодар» — «Крылья Советов»

«Рубин» — ЦСКА

«Арсенал» — «Сочи»

«Нижний Новгород» — «Локомотив»

«Уфа» — «Ахмат»

«Химки» — «Урал»

2-3 ноября — 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

4 ноября — 4-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

14-й тур

5-7 ноября

«Спартак» — «Локомотив»

«Ростов» — «Рубин»

«Крылья Советов» — «Химки»

«Динамо» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Нижний Новгород»

«Сочи» — ЦСКА

«Арсенал» — «Уфа»

«Урал» — «Зенит»

8-16 ноября — матчи сборных

15-й тур

19-22 ноября

«Зенит» — «Нижний Новгород»

«Ростов» — «Уфа»

«Краснодар» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Урал»

ЦСКА — «Химки»

«Динамо» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Сочи» — «Рубин»

23-24 ноября — 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

25 ноября — 5-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

16-й тур

26-29 ноября

ЦСКА — «Зенит»

«Ахмат» — «Ростов»

«Рубин» — «Динамо»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Спартак»

«Урал» — «Сочи»

«Химки» — «Краснодар»

17-й тур

3-6 декабря

«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Динамо» — «Уфа»

«Локомотив» — «Урал»

«Сочи» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Рубин»

«Химки» — «Арсенал»

7-8 декабря — 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов

9 декабря — 6-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

18-й тур

10-13 декабря

«Ростов» — «Урал»

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» — «Рубин»

ЦСКА — «Арсенал»

«Динамо» — «Зенит»

«Локомотив» — «Уфа»

«Ахмат» — «Химки»

«Сочи» — «Спартак»

Пауза в сезоне

15-16 февраля — первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

17 февраля — первые стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

22-23 февраля — первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

24 февраля — ответные стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

19-й тур

25-28 февраля

«Зенит» — «Рубин»

«Спартак» — ЦСКА

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Уфа»

«Сочи» — «Арсенал»

«Нижний Новгород» — «Урал»

«Химки» — «Динамо»

1/8 финала Бетсити-Кубка России

20-й тур

4-7 марта

«Зенит» — «Уфа»

«Ростов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Арсенал»

ЦСКА — «Нижний Новгород»

«Динамо» — «Спартак»

«Локомотив» — «Химки»

«Ахмат» — «Рубин»

8-9 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта — первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

21-й тур

11-14 марта

«Спартак» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Локомотив» — ЦСКА

«Рубин» — «Ростов»

«Арсенал» — «Динамо»

«Уфа» — «Нижний Новгород»

«Урал» — «Ахмат»

«Химки» — «Сочи»

15-16 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

17 марта — ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

22-й тур

18-20 марта

«Зенит» — «Арсенал»

ЦСКА — «Рубин»

«Динамо» — «Ростов»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Сочи» — «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» — «Спартак»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Химки»

21-29 марта — матчи сборных

23-й тур

1-4 апреля

«Ростов» — «Нижний Новгород»

«Краснодар» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Уфа»

ЦСКА — «Урал»

«Локомотив» — «Спартак»

«Сочи» — «Зенит»

«Рубин» — «Химки»

«Арсенал» — «Ахмат»

5-6 апреля — первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

7 апреля — первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций

24-й тур

8-11 апреля

«Спартак» — «Арсенал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Зенит»

«Рубин» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Динамо»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Крылья Советов»

«Химки» — ЦСКА

12-13 апреля — ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

14 апреля — ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций

25-й тур

15-18 апреля

«Зенит» — «Урал»

«Спартак» — «Рубин»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Динамо» — «Ахмат»

«Сочи» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ростов»

«Нижний Новгород» — «Химки»

«Уфа» — ЦСКА

1/4 финала Бетсити-Кубка России

26-й тур

22-25 апреля

«Ростов» — «Спартак»

«Краснодар» — «Зенит»

ЦСКА — «Динамо»

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Арсенал»

«Урал» — «Уфа»

«Химки» — «Крылья Советов»

26-27 апреля — первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

28 апреля — первые матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций

27-й тур

29 апреля — 2 мая

«Зенит» — «Локомотив»

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Ростов»

«Динамо» — «Урал»

«Ахмат» — ЦСКА

«Рубин» — «Сочи»

«Арсенал» — «Нижний Новгород»

«Химки» — «Уфа»

3-4 мая — ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

5 мая — ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций

28-й тур

6-9 мая

«Зенит» — «Химки»

«Крылья Советов» — «Динамо»

ЦСКА — «Сочи»

«Локомотив» — «Рубин»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

«Уфа» — «Ростов»

«Урал» — «Спартак»

1/2 финала Бетсити-Кубка России

29-й тур

13-16 мая

«Спартак» — «Зенит»

«Ростов» — «Химки»

«Краснодар» — ЦСКА

«Локомотив» — «Динамо»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Сочи» — «Нижний Новгород»

«Уфа» — «Арсенал»

«Урал» — «Рубин»

18 мая — финал Лиги Европы

30-й тур

21 мая

«Краснодар» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Ростов»

«Динамо» — «Сочи»

«Рубин» — «Уфа»

«Арсенал» — «Урал»

«Нижний Новгород» — «Зенит»

«Химки» — «Спартак»

25 мая — финал Лиги конференций

28 мая — финал Лиги чемпионов