Селюк о Кахигао: «Звонил своим людям в «Галатасарай» — его не знают. Может он там мячи подносил?»

Агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был. Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? «АЕК» до сих пор в шоке, как им повезло. Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», — сказал Селюк «СЭ».

Франсис Кахигао был назначен на пост спортивного директора московского «Спартак» в январе 2025 года. Он сменил на этой должности Томаша Амарала, ранее работав в «Арсенале» и «Галатасарае».

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