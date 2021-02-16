«Ротор» обыграл батумское «Динамо» в товарищеском матче

16 февраля «Ротор» победил «Динамо» (Батуми) в товарищеском матче со счетом 3:1. В составе победителей забивали Олег Алейник, Алексей Щеткин и Камиль Муллин.

Товарищеский матч

«Ротор» — «Динамо Бт» — 3:1 (1:0)

Голы: Алейник, 41 — с пенальти (1:0). Щеткин, 55 (2:0). Муллин, 64 — с пенальти (3:0). Панцулая, 90 (3:1).

«Ротор»: Чондрич (Обухов, 46), Логвиненко (Байрыев, 46), Шомко (Кверквелия, 46), Кожемякин (Степанов, 46), Гогуа (Вершков, 46), Алейник (Песегов, 46), Серченков (Кипиани, 46), Маевский (Медведь, 46), Арабидзе (Муллин, 46), Давиташвили (Макаров, 46), Понсе (Щеткин, 46).

16 февраля. Белек.