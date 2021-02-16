Молодой защитник Казаринов подписал профессиональный контракт с «Локомотивом»

Защитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Казаринов подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, сообщает сайт московской команды.

«Я очень рад подписать свой первый контракт с родным клубом. Я к этому долго шел, усердно работал и старался помогать команде. «Локомотив» для меня больше, чем клуб — здесь я делал свои первые шаги в большом футболе и для меня всегда было честью играть в красно-зеленой форме. Кроме того, именно «Локо» дал мне возможность начать играть в юношеской сборной, а ведь это одна из главных целей молодых игроков! Благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и поддержку — постараюсь оправдать надежды», — заявил Казаринов.

18-летний защитник является воспитанником академии клуба. В нынешнем розыгрыше молодежной лиги провел 14 матчей, а также начал вызываться в юношескую сборную России.