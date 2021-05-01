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«Ротор» — «Ахмат»: хозяева забили впервые с февраля

14:30
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Нападающий «Ротора» Алексей Щеткин открыл счет в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Форвард отправил мяч в сетку ударом в касание после прострела с правого фланга.

Для Щеткина этот гол стал первым в составе команды из Волгограда. «Ротор» прервал серию из 8 матчей подряд без забитых мячей. В последний раз волгоградцы поражали ворота соперника 26 февраля в матче 20-го тура чемпионата России против «Тамбова» (3:1).

Ротор — Ахмат

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