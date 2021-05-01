«Ротор» — «Ахмат»: хозяева забили впервые с февраля
Нападающий «Ротора» Алексей Щеткин открыл счет в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» — 1:0.
Форвард отправил мяч в сетку ударом в касание после прострела с правого фланга.
Для Щеткина этот гол стал первым в составе команды из Волгограда. «Ротор» прервал серию из 8 матчей подряд без забитых мячей. В последний раз волгоградцы поражали ворота соперника 26 февраля в матче 20-го тура чемпионата России против «Тамбова» (3:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю