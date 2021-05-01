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«Рубин» — «Динамо»: Деспотович открыл счет

14:16
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович открыл счет в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0.

Сербский форвард отправил мяч в ворота Антона Шунина на 15-й минуте встречи.

Для 29-летнего Деспотовича этот гол стал 12-м в сезоне-2020/21.

Рубин — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры