Ксения Коваленко: «Глушакова из семьи никто не уводил. Он был свободный, почему не подобрать?»
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос о замужестве за полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.
Один из подписчиков задал Коваленко вопрос: «Зачем увела Глушака из семьи?».
«Если вы не знаете нашей истории с Денисом, зачем задаете такие вопросы? Никто никого не уводил из семьи. Человек был свободный, почему не взять, не подобрать?» — сказала Коваленко в видео, которое опубликовала в сторис своего Instagram.
Из Instagram Ксении Коваленко pic.twitter.com/Q9FIuvkNP0— dolvya (@dolvya1) May 1, 2021
«Какой он отец? Замечательный!» — добавила Коваленко, выложив в сторис видео, в котором Глушаков качает на руках их новорожденную дочь Милу.
Из Instagram Ксении Коваленко pic.twitter.com/eUGC7v7UgY— dolvya (@dolvya1) May 1, 2021
Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила. В 2019 году Глушаков развелся с бывшей женой, Дарьей. У бывших супругов две дочери, Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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