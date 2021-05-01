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Ксения Коваленко: «Глушакова из семьи никто не уводил. Он был свободный, почему не подобрать?»

14:41
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос о замужестве за полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

Один из подписчиков задал Коваленко вопрос: «Зачем увела Глушака из семьи?».

«Если вы не знаете нашей истории с Денисом, зачем задаете такие вопросы? Никто никого не уводил из семьи. Человек был свободный, почему не взять, не подобрать?» — сказала Коваленко в видео, которое опубликовала в сторис своего Instagram.

«Какой он отец? Замечательный!» — добавила Коваленко, выложив в сторис видео, в котором Глушаков качает на руках их новорожденную дочь Милу.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила. В 2019 году Глушаков развелся с бывшей женой, Дарьей. У бывших супругов две дочери, Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.).

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