Ротенберг — о будущем Точилина: «Это будет зависеть от него самого»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о будущем тренера Александра Точилина.

— Точилин остается в «Сочи»?

— Будет так, как он сам захочет. Человек должен развиваться. Мы предложим ему какие-то должности.

— Получается, он остается не в главной команде, а в структуре клуба. Верно?

— Это будет зависеть от него самого. Мы поговорим и примем решение.