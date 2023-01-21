«Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах
Итоговое место «Сочи» — одна из главных интриг второй части сезона. Завоевав серебряные медали весной, команда откатилась на девятое место и зимой второй раз за полгода поменяла главного тренера.
«СЭ» связался с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, который рассказал о причинах ухода Вадима Гаранина, переговорах с Курбаном Бердыевым и роли продлившего контракт Нобоа.
«С Гараниным расстались по-дружески»
— Вы представили Курбана Бердыева в роли главного тренера «Сочи» в ноябре — за месяц до того, как это сделал клуб. Почему?
— Уже было понятно, что Курбан Бекиевич будет в команде. Не стали представлять его раньше времени, чтобы в команде не было никакого раздрая. Чтобы Гаранин в том или ином виде доиграл матчи.
— Почему доверили команду именно Бердыеву и как попрощались с Гараниным?
— В расставании с Гараниным не было никаких нареканий, расстались по-дружески. Сейчас он назначен тренером «Енисея». Команде нужна была встряска. Мы провалились, по моему мнению, не потому, что играли плохо. Игры были хорошие. Где-то не хватило единения, тренерского задела для того, чтобы это объединить и единым кулаком двигаться вперед.
Курбана Бекиевича я давно знаю. Он может с каждым футболистом ходить и показывать, где, что и как он должен делать. Он будет из него вытаскивать жилы, чтобы на поле игрок продемонстрировал все свои качества.
— Точилин остается в «Сочи»?
— Будет так, как он сам захочет. Человек должен развиваться. Мы предложим ему какие-то должности.
— Получается, он остается не в главной команде, а в структуре клуба. Верно?
— Это будет зависеть от него самого. Мы поговорим и примем решение.
— Вы сами приглашали Бердыева? Он быстро согласился?
— У нас очень хороший контакт, так что он согласился сразу. Единственное, ему необходимо было время, потому что был процесс перехода. Нужно было доработать в той команде, чтобы все было красиво. Он человек очень порядочный: должен был до конца довести работу там, а затем перейти в «Сочи».
— Была версия, что Бердыева долго не представляли, потому что опасались повторения ситуации со «Спартаком»: якобы тренер мог передумать или отказаться в последний момент.
— Это совершенно не так. Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не все измеряется в деньгах.
У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.
— Какие задачи ставятся перед Бердыевым?
— Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.
Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.
— Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?
— Такая задача стоит.
«Мы придем в Азию, а нас там никто не ждет. Надо добиваться права играть в Европе»
— В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?
— Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию — мы придем, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов. Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.
— С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой — получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.
— Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.
Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться.
Совершенно неправильная политика в отношении нас — бездумная, бездушная.
«Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам»
— Кристиан Нобоа продлил контракт и может доиграть в «Сочи» до 39 лет. Почему вы так в нем уверены?
— Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам и создать микроклимат в коллективе. Кристиан — дружелюбный, открытый и позитивный. Это здорово! Если кто-то начинает зажиматься, то Нобоа помогает раскрыться. Он показывает пацанам: можно оставаться позитивным и добиваться результата.
— Планируете ли продлевать контракт с Макарчуком, который здорово прибавил себя в этом сезоне и получил вызов в сборную России?
— Честно, не знаю. Он игрок нашей команды, никуда уходить не собирался. Ни о каких противоречиях я не слышал. Хотя определенные минусы у него есть: вот вернулся из сборной, две игры провел хорошо, а потом — не очень. Пожуришь его — и снова хорошо играет!
— Планирует ли «Сочи» усиливаться?
— Мы смотрим. Не будем ничего делать внезапно. Потому что, опять-таки, в первой части сезона команда играла хорошо. Просто не хватало качеств, которые сейчас должен привнести тренерский штаб.
— Есть ли кто-то на примете из потенциальных новичков?
— На примете есть.
— Судя по последним трансферным новостям и слухам, Турция становится основным направлением наших футболистов на выход, а Латинская Америка — на вход. «Сочи» придерживается такой же позиции?
— Мы больше рассчитываем на российских игроков.
— Из-за политической ситуации?
— Нет. Мы хотим развивать наших футболистов и давать им возможность доказывать все на поле.
— «Краснодар» занял второе место в рейтинге лучших клубов для развития молодых футболистов по версии Transfermarkt. У «Сочи» есть похожие цели?
— У нас достаточно возрастная команда. Но мы хотим омолаживаться. Галицкий — молодец, он создал хорошую академию. Мы хотим, чтобы в нашей академии росли такие же ребята.
— Продление контракта с Нобоа не противоречит омоложению команды?
— Он наставник для молодых ребят. Нам нужны люди, которые помогут нашей молодежи развиваться. Культура паса, движения — да, Нобоа не бегает много, но правильно располагается на поле, всегда находит нужное место.
— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?
— Я думаю, так и будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2