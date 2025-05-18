«Ростов» — «Зенит»: Соболев открыл счет ударом через себя

Нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счет в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 30-й минуте форвард отличился ударом через себя с линии вратарской.

Соболев забил седьмой гол за «Зенит» в сезоне-2024/25. Игра против «Ростова» стала для него 30-й за команду из Санкт-Петербурга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».