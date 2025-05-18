Тюкавин — о высказывании про «Краснодар»: «Пусть думают, как хотят»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свои слова о том, что бело-голубые не дадут «Краснодару» стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.

— Ваше высказывание про «Краснодар» некоторые поняли не совсем так, можете объяснить?

— А что там непонятного?

— Сложилось мнение, что вы за «Зенит» в чемпионской гонке.

— Пусть думают, как хотят. У нас остается шанс только победить, и нет другого варианта. Главное — выиграть у «Краснодара».

Матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 24 мая и пройдет на «Ozon Арене».