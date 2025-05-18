«Ростов» — «Зенит»: гости ведут после первого тайма благодаря голу Соболева

«Зенит» в гостях обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 29-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Александр Соболев, который отправил мяч в сетку ворот Даниила Одоевского ударом через себя.

В случае победы в матче «Зенит», идущий на втором месте в турнирной таблице РПЛ, сократит отставание от лидирующего «Краснодара» до 1 очка. В последнем, 30-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Ахматом», а «быки» примут на своем поле «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».