«Ростов» и «Зенит» проведут матч в Зимнем кубке РПЛ 7 февраля

«Ростов» и «Зенит» встречаются в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 7 февраля. Начало игры на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть трансляцию игры можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (во вкладках с федеральными каналами).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Зенит» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Товарищеские матчи. Клубы. .

07 февраля 2025, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Вместе с «Ростовом» и «Зенитом» в группе B выступает ЦСКА. В группе А играют «Спартак», «Краснодар» и московское «Динамо».