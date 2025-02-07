Источник: «Зенит» ведет переговоры по защитнику «Олимпиакоса»

«Зенит» ведет переговоры по 24-летнему защитнику «Олимпиакоса» Коштиньи, сообщает Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, греческий клуб отказал «Лестеру», который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги.

Коштинья — воспитанник футбольных клубов «Порту» и «Брага». До перехода в «Олимпиакос» он выступал только за «Риу Аве» на профессиональном уровне. В этом сезоне португальский футболист принял участие в 26 матчах, сделав три результативные передачи.