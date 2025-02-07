Джурасович назвал самых сложных соперников в РПЛ

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал самых сложных соперников в РПЛ.

«Конечно, матч со «Спартаком» в Кубке России будет очень важен для «Акрона». Но я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Мы должны жить сегодняшним днем и готовиться ко всем предстоящим встречам. А ближайшая игра — в РПЛ с «Пари НН».

В первой части сезона сложнее всего было играть против «Спартака» и «Краснодара». Матчи против красно-белых и черно-зеленых дались мне особенно тяжело», — сказал игрок «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ тольяттинская команда набрала 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича с 37 баллами располагаются на третьей строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.