«Ростов» — «Зенит»: гости ведут после первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 2-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на последней минуте основного времени забил Матео Кассьерра.

На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович. Для сербского защитника это дебют в РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.