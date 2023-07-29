«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче
«Зенит» открыл счет в матче с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ — 1:0.
Гол на 44-й минуте забил Матео Кассьерра, который ворвался в штрафную и поразил угол ворот Сергея Песьякова.
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|
2
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|2
|1
|1
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|2-1
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
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|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
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|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
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|Оренбург
|1
|0
|0
|1
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|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
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|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
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|0
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|1
|0-2
|0
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30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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