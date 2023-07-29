«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче

«Зенит» открыл счет в матче с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 44-й минуте забил Матео Кассьерра, который ворвался в штрафную и поразил угол ворот Сергея Песьякова.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.