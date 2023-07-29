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Сегодня, 20:46

«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче

Руслан Минаев
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» открыл счет в матче с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 44-й минуте забил Матео Кассьерра, который ворвался в штрафную и поразил угол ворот Сергея Песьякова.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
4
2
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Урал – Пари НН
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 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Даниил Хлусевич

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 2
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Зелимхан Бакаев

Зенит

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Зенит

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