«Ростов» в ближайшее время покинет спортивный директор Рыскин

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в ближайшее время покинет свой пост.

Он занимает должность с июня 2017 года. Ранее 15 октября об уходе объявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.