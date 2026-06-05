Онопко продлил контракт с «Ростовом»

«Ростов» объявил о продлении контракта с членом тренерского штаба Виктором Онопко. При этом он продолжит совмещать работу в ростовской команде и в сборной России.

Онопко 56 лет. Он работает в «Ростове» с марта 2022 года. Также входил в тренерский штаб ЦСКА.

«Ростов» в сезоне-2025/26 в 30 матчах набрал 33 очка и финишировал на десятом месте в таблице чемпионата России.

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