Некрасов — о возможном трансфере Батракова в «Спартак»: «Мы не заинтересованы в этом футболисте»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата — условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер — фантастика?

— Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.