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Некрасов — о возможном трансфере Батракова в «Спартак»: «Мы не заинтересованы в этом футболисте»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата — условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер — фантастика?

— Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Сергей Некрасов.«Цель на следующий сезон — чемпионство». Гендиректор «Спартака» — о Барко, бюджете и доверии к Кахигао

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Алексей Батраков
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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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