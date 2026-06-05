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5 июня, 18:41

Зверев обыграл Меншика и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев победил чеха Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2026 — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

Зверев сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Меншика четыре подачи навылет, пять «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Соперником Зверева стал итальянец Флавио Коболли, который без борьбы вышел в финал после снятия соотечественника Маттео Арнальди.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Якуб Меншик (Чехия, 26) — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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